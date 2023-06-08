Домашняя площадка «Белогорья» стала пунктом выдачи гуманитарной помощи

Дворец спорта «Космос» — домашняя площадка волейбольного клуба «Белогорье» в Белгороде — стал пунктом выдачи гуманитарной помощи жителям Шебекинского городского округа, покинувшим свои дома из-за обстрелов ВСУ.

«Развернули пункт в ДС «Космос» — здесь есть подходящие помещения для хранения, хорошая транспортная доступность. Наши задачи — организовать подвоз, хранение и выдачу промтоваров, продуктовых наборов и одежды, систематизировать все процессы. Пункт будет работать ежедневно с 10:00 до 20:00», — написал мэр Белгорода Валентин Демидов в своём телеграм-канале.

Волейболисты «Белогорья» из соображений безопасности не играли на домашней площадке с ноября 2022 года. Большинство «домашних» матчей белгородская команда Суперлиги проводила в Туле. По итогам чемпионата России – 2022/2023 «Белогорье» заняло пятое место.