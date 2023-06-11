Екатерина Ефимова перешла в турецкий «Бешикташ»

29-летняя российская волейболистка, центральная блокирующая Екатерина Ефимова заявлена в состав турецкого клуба «Бешикташ» (Стамбул) на сезон-2023/2024. Турецкое издание Voleybol Magazin сообщает, что спортсменка сменила клуб в трансферное окно.

В рамках российского чемпионата Ефимова сменила более девяти команд, при этом спортсменка не выступала за один клуб более двух сезонов подряд. Дольше всего она играла в красноярском «Енисее» (2016-2018 годы), московском «Динамо» (2018-2021 годы) и в «Ленинградке» из Санкт-Петербурга (с 2021 по 2023 годы). Екатерина Ефимова входит в состав сборной России по волейболу с 2015 года: в составе национальной команды волейболистка является серебряным призёром Гран-при 2015 года и бронзовым призёром Кубка мира 2019 года.