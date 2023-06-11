Екатерина Ефимова перешла в турецкий «Бешикташ»

29-летняя российская волейболистка, центральная блокирующая Екатерина Ефимова заявлена в состав турецкого клуба «Бешикташ» (Стамбул) на сезон-2023/2024. Турецкое издание Voleybol Magazin сообщает, что спортсменка сменила клуб в трансферное окно.
В рамках российского чемпионата Ефимова сменила более девяти команд, при этом спортсменка не выступала за один клуб более двух сезонов подряд. Дольше всего она играла в красноярском «Енисее» (2016-2018 годы), московском «Динамо» (2018-2021 годы) и в «Ленинградке» из Санкт-Петербурга (с 2021 по 2023 годы). Екатерина Ефимова входит в состав сборной России по волейболу с 2015 года: в составе национальной команды волейболистка является серебряным призёром Гран-при 2015 года и бронзовым призёром Кубка мира 2019 года.
- 11 июня 2023
-
23:24
-
16:59
-
16:30
- 10 июня 2023
-
15:47
-
15:28
-
15:27
- 9 июня 2023
-
16:53
-
14:00
-
13:49
- 8 июня 2023
-
23:43
-
18:57
-
16:51
-
16:33
-
13:04
- 6 июня 2023
-
18:46
-
11:05
-
10:40
-
10:20
-
09:50
-
08:15
- 5 июня 2023
-
18:45
-
18:36
- 4 июня 2023
-
09:45
- 3 июня 2023
-
02:58
-
02:18
-
01:28
- 2 июня 2023
-
23:00
- 30 мая 2023
-
18:42
-
14:31
-
11:54
-
10:58
- 29 мая 2023
-
22:24
-
22:04
-
09:55
- 26 мая 2023
-
11:24