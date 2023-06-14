Волейбольная Лига наций, женщины: расписание матчей 14 июня

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Сегодня, 14 июня, состоятся матчи 6-го тура групповой стадии женской волейбольной Лиги наций. Свои игры проведут национальные команды Италии, Болгарии, Нидерландов, Турции, Германии, Таиланда, Бразилии и Южной Кореи.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием всех матчей игрового дня.

Волейбол. Лига наций. Женщины. Расписание игрового дня

Италия — Болгария – 12:00.

Нидерланды — Турция – 15:30.

Германия — Таиланд – 23:30.

Бразилия – Южная Корея – 3:00 (в ночь на 15 июня).

Напомним, после пяти туров в турнирной таблице групповой стадии Лиги наций лидируют национальные команды Польши и Китая, имеющие в своём активе 14 очков. По итогам групповой стадии в зону плей-офф Лиги наций пройдут восемь лучших команд.