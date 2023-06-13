Конфликт звёзд нашей Суперлиги и чудо-лидер. Как проходит волейбольный турнир без России

Лига наций – коммерческий турнир, который чаще всего рассматривают как подготовительный: заиграть запасных перед важными матчами сборных, постепенно подключая костяк. Всё-таки главные события впереди – осенний чемпионат Европы и квалификация Олимпиады в Париже в конце сентября.

Формат прежний: на предварительном этапе 16 сборных в течение трёх игровых недель с интервалом сыграют по 12 матчей в разных странах. Сильнейшие выйдут в «Финал восьми», который пройдёт с 19 по 23 июля в польском Гданьске. Восьмёрка разобьётся на пары четвертьфиналистов: команда, занявшая первое место, сыграет с восьмой, второе – с седьмой, третье – с шестой, четвёртое – с пятой.

Накануне завершился первый этап: каждая сборная сыграла по четыре матча.

Лидеры питерского и казанского «Зенита»

После четырёх туров возглавляет турнирную таблицу Япония, которая на своей площадке выиграла все четыре матча и имеет 12 очков. На втором месте сборная США с девятью очками. Столько же у замыкающей тройку Аргентины.

Турнирная таблица

Американцы могли завершить первую неделю с максимальным показателем, но главный тренер Джон Спироу в матче с Бразилией оставил в запасе легионеров казанского «Зенита» Майку Кристенсона и Мэттью Андерсона. Те ранее помогли оформить три «сухаря» – над Нидерландами, Канадой, Италией. Победа над последними впечатлила особо – молодые итальянцы взяли и чемпионат Европы, и чемпионат мира с праймовыми доигровщиками Алессандро Микьелетто и Юри Романо. Но американцы были лучше по всем показателям: на подаче 10 против 4, на блоке – 7 против 1. Да и результативность нападающих была выше: Тори Дефалко и Максвелл Холт забрали 25 очков, Маттия Боттоло и Томмазо Ринальди – лишь 17.

Но против бразильцев Спироу, кажется, и воспользовался главной опцией Лиги наций – посмотреть на запасных: команду тащили Коди Кассель, Джейк Хейнс и Аарон Расселл, которым раздавал Майка Ма'а. Скорее, коуч дал отдых основе, ведь доигровщик питерского «Зенита» Андерсон уже успел получить небольшое повреждение.

«На прошлой неделе у меня было довольно сильное растяжение связок лодыжки, поэтому было немного трудно вернуться и войти в ритм, но это просто вопрос времени. У нас очень опытный состав, так что нужно просто усердно работать», – сказал Андерсон после победы над Канадой.

США дышит в спину неожиданным лидерам первой недели. С суперзвёздами в нападении Юки Исикавой, Юдзи Нисидой и Раном Такахаси Япония возвращается с техничной и быстро развивающейся командой – год назад они финишировали пятыми. Но опыт в Италии помог этой тройке адаптироваться к динамике и скорости европейского волейбола. Несмотря на нехватку высокорослых нападающих – все они до двух метров – команда Филиппа Блена представляет серьёзную угрозу для мировых топов в этом году. Они обыграли Иран, Сербию, Болгарию и Францию, что вполне закономерно, учитывая кадровые проблемы каждой сборной.

Праймовый экс-лидер «Локомотива» на фоне потерь Сербии

На старте Лиги наций тренер Игор Колакович потерял практически всю шестёрку: мимо сборной связующий Никола Йовович, доигровщики Урош Ковачевич и Марко Ивович, блокирующие Сречко Лисинац и Марко Подрашчанин, а также диагональный Александр Атанасьевич.

Тем не менее Сербия добыла две победы из четырёх: в Нагое к будничным 3:0 против Китая балканцы сенсационно добавили очки за вынос Польши – также под ноль. Выдающийся турнир проводит уже экс-диагональный «Локомотива» Дражен Лубурич. После вымученной бронзы в чемпионате России новый капитан сербов стал лучшим страйкером первой недели: положил 71 мяч при 18 ошибках в атаке. В среднем он вколачивал 17,7 таких за игру – серб регулярно в топ-2 по результативности. На его счету также два блока и три эйса.

Дражен Лубурич в сборной Сербии Фото: Adam Nurkiewicz/Getty Images

Помогает ему Петар Крсманович, недавно вернувшийся в «Газпром-Югра». В Японии блокирующий показывает полезность в атаке – 29 очков – и стабильность на блоке – зачехлил семь раз. Правда, его одноклубник в Суперлиге Милан Катич неудачно провёл старт и уселся полировать скамейку.

Конфликт звёзд российской Суперлиги

Болгария в принципе не удивляет в Лиге наций – в прошлом году они взяли всего два матча: у Ирана и Нидерландов. При новом тренере Пламене Константинове (это его третий заход на пост) результат уже начинает переписываться. На первом этапе болгары всухую разделались со Словенией и также с треском проиграли Японии, но забрали две партии у Китая и Польши.

В этом розыгрыше подопечные Константинова без своей главной звезды: по словам главного тренера, Цветан Соколов решил самовольно отлучиться, при этом никого не предупредив в сборной.

После обвинения Константинова диагональный московского «Динамо» нашёл, что сказать: опубликовал ответ в социальных сетях. «Пламен определённым образом представил моё отсутствие в Лиге наций, поэтому я не готов молчать. В прошлом году во время нашей встречи он сказал, что хотел бы, чтобы я сыграл в двух этапах Лиги наций. Я ему неоднократно говорил, что желание у меня есть и будет всегда, но всё зависит только от моего физического состояния. Он знает о моих болячках, которые нужно залечить. Мы договорились ближе к концу клубного сезона вернуться к вопросу. Сезон завершился, а он так и не позвонил.

Пост Цветана Соколова Фото: соцсети Цветана Соколова

Я ожидал услышать звонок от тренера с предложением программы восстановления – это нормально и логично. Но увы! Если бы мне нужно было куда-то пойти или встретиться с кем-то, кто хотел бы узнать или оценить состояние моего здоровья, я бы пошёл и встретился. Все, с кем я пересекался, знают моё отношение к работе и к людям. Желание и возможность – это разные вещи. Странно, что мне приходится это разъяснять. Я всегда отдавал Болгарии всё, что мог».

Первые неожиданности Лиги наций

Неубедительный старт сборной Италии и Польши. В отсутствие главных звёзд сборной Алессандро Микьелетто, Даниэле Лавиа, Симоне Джаннелли, Симоне Анзани – все они на сборах – действующие чемпионы мира и Европы пока на скромном девятом месте. Хотя от них и ожидают действительно больших успехов после прошлогоднего четвёртого места.

Юри Романо в сборной Италии Фото: Foto Olimpik/Getty Images

Пока вывозит диагональный Юри Романо: он заколотил 49 очков при 114 попытках, в среднем забивая 12,25 мяча за игру. Любопытно, но лидер атаки сборной не так и опытен. Он провёл лишь один полноценный сезон в главной итальянской лиге – 25-летний волейболист обеспечил себе место в составе «Пьяченцы». Также много игрового времени получили 21-летний доигровщик Томмазо Ринальди (39 мячей в атаке) и 23-летний Маттия Боттоло – 37 очков и ровно 50% реализации.

На хозяев финального этапа, видимо, совсем не давит груз ожиданий. Как и итальянцы, поляки начали Лигу наций без основных игроков «Заксы» и «Ястшембски»: Бартош Беднож, Лукаш Качмарек, Александр Сливка, Норберт Хубер отдыхают после жаркого сезона в Лиге чемпионов. Капитан Бартош Курек и мировая звезда Вильфредо Леон также в отпуске.

Экс-тренер сборной России в подвале Лиги наций

Сборная Канады первая с конца: там она делит «лидерство» с Китаем. Подопечные Саммельвуо проиграли три из четырёх матчей. Это первая сборная, которой руководит финн после решения покинуть Россию в 2022-м.

«Мы начали медленно, но мы дали отпор. Это долгий турнир, поэтому нам нужны все в команде, — сказал Туомас Саммельвуо после поражения от США на домашней площадке в Оттаве. — Понятно, что нам нужно работать над атакой и блоком. В данный момент самое главное — оставаться вместе».

В дебютном матче они зачехлили кубинских нападающих: 17 блоков за пять сетов против шести у соперников. Но уже с Аргентиной, США и Германией канадцы взяли лишь две партии, проиграв и на блоке, и в нападении. Цельности и совместной работы, на чём настаивал Туомас, как раз и не хватило.

Зелёные карточки и повторы в режиме реального времени

По информации издания Italy 24, в этом году Лига наций ввела несколько новшеств. Так, в «Финале восьми» судьи будут использовать зелёные карточки. В отличие от жёлтых и красных, которые символизируют предупреждение и удаление, эта карточка будет присуждаться игрокам за честную игру – признание касания сетки или касания на блоке. Это делается, чтобы соперники реже брали видеопросмотры, которые затягивают игру. Команда, по ходу турнира набравшая наибольшее количество зелёных карточек, получит приз в размере $ 30 тысяч. Метод не новый: его применяли ещё в итальянском футболе, а в сезоне-2018/2019 пробовали и их соотечественники в волейболе.

Также, заимствуя успешный опыт НФЛ, спорные решения судьи на вышке будут объявлять в микрофон на весь зал – их будут слышать и зрители по ТВ. А при спорных моментах главный арбитр матча сможет воспользоваться видеоповтором в режиме реального времени: теперь необязательно брать «челлендж» и ждать решения судей за площадкой.

Второй этап Лиги наций стартует 20 июня. Недельный тур пройдёт в двух городах: в Роттердаме (Нидерланды) и Орлеане (Франция). Далее сборные вновь уйдут на семидневный перерыв.