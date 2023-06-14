Джордан Ларсон начнёт тренерскую карьеру

Звёздная волейболистка сборной США доигровщица Джордан Ларсон осенью начнёт работать помощником тренера в женской команде университета Небраски — «Небраска Корнхаскис», сообщает AP. Об этом объявил главный тренер «Корнхаскис» Джон Кук.
36-летняя Ларсон в сентябре собирается играть за сборную США в отборочных матчах на Олимпийские игры – 2024 и приступит к тренерской работе уже после этих встреч. Она выступала за команду университета Небраски с 2005 по 2008 годы.
«Я очень рада вернуться в Небраску. Мне не терпится приступить к обучению и помощи новому поколению волейболисток. Мне так приятно приезжать домой даже на короткое время, и я не могу дождаться момента, когда присоединюсь к команде осенью. Я очень ценю, что Джон дает мне эту возможность», — сказал Ларсон.
Ларсон завоевала со сборной США золотые медали на Олимпийских играх в Токио, серебряные на ОИ в Лондоне и бронзовые на ОИ в Рио-де-Жанейро. Также она выиграла с американской командой чемпионат мира-2014. С 2009 по 2014 годы Ларсон выступала за казанское «Динамо», в составе которого выиграла, в частности Лигу чемпионов и клубный ЧМ. Её последним клубом был итальянский «Веро Воллей».
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