Польша, Китай, США и Сербия одержали победы в 5-м туре Лиги наций

Завершились первые четыре матча 5-го тура групповой стадии женской волейбольной Лиги наций.

В Гонконге Польша обыграла Доминиканскую Республику, а Китай – Канаду. В Бразилиа США выиграли у Хорватии, а Сербия у Японии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами всех матчей игрового дня.

Волейбол. Лига наций. Женщины. Результаты игрового дня.

Доминиканская Республика – Польша – 1:3 (23:25, 28:30, 25:23, 17:25).

Китай – Канада – 3:0 (25:14, 25:18, 29:27).

Хорватия – США – 1:3 (25:17, 22:25, 18:25, 15:25).

Япония – Сербия – 2:3 (25:16, 20:25, 25:16, 20:25, 10:15).

По итогам пяти матчей Китай и Польша имеют по 14 очков, на счету США 12 баллов. Эти команды на данный момент выиграли все свои матчи. У Турции, Бразилии и Японии по 10 очков, но японки провели на одну игру больше.

Из групповой стадии в зону плей-офф Лиги наций пройдут восемь лучших команд из 16.

Следующие четыре матча 5-го тура пройдут 14 июня.