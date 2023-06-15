Волейбольная Лига наций, женщины: расписание матчей 15 июня

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Сегодня, 15 июня, состоятся матчи 6-го тура групповой стадии женской волейбольной Лиги наций. Свои игры проведут национальные команды Италии, Болгарии, Канады, Турции, Польши, Доминиканской Республики, Таиланда, Бразилии, Южной Кореи, США, Японии и Сербии.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием всех матчей игрового дня.

Волейбол. Лига наций. Женщины. Расписание игрового дня

Болгария – Канада – 8:30

Польша – Турция — 12:00.

Доминиканская Республика – Италия — 15:30.

Таиланд – США – 20:00.

Япония — Южная Корея — 23:30.

Бразилия – Сербия — 3:00 (в ночь на 16 июня).

Напомним, после пяти туров турнирную таблицу групповой стадии Лиги наций возглавляют национальные команды Польши и Китая, имеющие в своём активе по 14 очков. На третьем месте с 12 очками располагается сборная США. По итогам групповой стадии в зону плей-офф Лиги наций пройдут восемь лучших команд.