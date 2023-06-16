«Динамо-Ак Барс» объявило о заключении контракта с волейболисткой сборной Италии
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Доигровщица сборной Италии Элена Пьетрини перешла в «Динамо-Ак Барс», сообщает пресс-служба женского волейбольного клуба.
Пьетрини выступала за итальянский клуб «Савино Дель Бене» с 2019 по 2023 год. В составе этой команды волейболистка стала бронзовым призёром чемпионата Италии 2023 года, а также выиграла Кубок Вызова (2022) и Кубок Европейской конфедерации волейбола (2023).
В составе национальной команды Италии Пьетрини выиграла чемпионат Европы в 2021 году и Лигу наций 2022 года. На первенстве Европы, проходившем в 2021 году, Пьетрини была признана лучшей нападающей-доигровщицей.
«Динамо-Ак Барс» в сезоне-2022/2023 стало третьим в регулярном чемпионате, но в первом раунде плей-офф уступило «Динамо-Метар» — 1-2.
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