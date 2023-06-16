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Белорусский тренер Станислав Саликов возглавил нижегородскую «Спарту»

Белорусский тренер Станислав Саликов возглавил нижегородскую «Спарту»
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Нижегородская «Спарта» на официальном сайте объявила о назначении белорусского специалиста Станислава Саликова на пост главного тренера женской команды.

«Желаем тренеру удачи в сезоне-2023/2024 вместе с командой», — говорится в сообщении пресс-службы нижегородского волейбольного клуба.

После завершения спортивной карьеры Саликов работал в тренерском штабе женской сборной Беларуси по волейболу. Позже специалист входил в тренерские штабы краснодарского «Динамо» и «Уралочки-НТМК». Летом 2020 года Саликов возглавил «Минчанку». Под руководством тренера команда дважды выиграла чемпионат Беларуси и дважды завоевала Кубок страны.

По итогам сезона-2022/2023 нижегородская «Спарта» заняла 12-е место в турнирной таблице чемпионата России.

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