Белорусский тренер Станислав Саликов возглавил нижегородскую «Спарту»

Нижегородская «Спарта» на официальном сайте объявила о назначении белорусского специалиста Станислава Саликова на пост главного тренера женской команды.

«Желаем тренеру удачи в сезоне-2023/2024 вместе с командой», — говорится в сообщении пресс-службы нижегородского волейбольного клуба.

После завершения спортивной карьеры Саликов работал в тренерском штабе женской сборной Беларуси по волейболу. Позже специалист входил в тренерские штабы краснодарского «Динамо» и «Уралочки-НТМК». Летом 2020 года Саликов возглавил «Минчанку». Под руководством тренера команда дважды выиграла чемпионат Беларуси и дважды завоевала Кубок страны.

По итогам сезона-2022/2023 нижегородская «Спарта» заняла 12-е место в турнирной таблице чемпионата России.