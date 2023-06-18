Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Китай и США впервые проиграли в женской Лиге наций — 2023

В Гонконге и Бразилиа прошли очередные матчи второй недели групповой стадии женской волейбольной Лиги наций.

В Китае хозяйки проиграли Польше в трёх партиях, что стало для них первым поражением в турнире. В пяти партиях Доминиканская Республика и Италия обыграли Канаду и Нидерланды соответственно.

В столице Бразилии хозяйки площадки в четырёх сетах победили Германию, а Япония в пяти партиях нанесла первое поражение на турнире сборной США. Также Сербия обыграла Хорватию.

Волейбол. Лига наций. Женщины. Результаты игрового дня.

Доминиканская Республика – Канада – 3:2 (22:25, 25:13, 25:17, 23:25, 15:10)

Нидерланды – Италия – 2:3 (25:22, 22:25, 20:25, 25:18, 17:19)

Польша – Китай – 3:0 (25:20, 25:23, 25:22)

Бразилия – Германия – 3:1 (25:22, 25:18, 22:25, 25:17)

Япония – США – 3:2 (23:25, 25:23, 25:19, 23:25, 15:6)

Сербия – Хорватия – 3:1 (25:16, 25:11, 23:25, 25:17)

По итогам дня в турнире лидирует Польша: у команды семь побед и одно поражение. Следом расположилсь Бразилия, Китай и США с шестью выигрышами и одним поражением.

Из групповой стадии в плей-офф Лиги наций пройдут 8 лучших команд из 16.