США уверенно обыграли Бразилию в женской Лиге наций — 2023
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В Гонконге (Гонконг) и Бразилиа (Бразилия) завершились очередные матчи второй недели групповой стадии женской волейбольной Лиги наций.
Волейбол. Лига наций. Женщины. Результаты игрового дня.
Болгария – Нидерланды — 0:3 (24:26, 17:25, 17:25)
Доминиканская Республика – Турция — 1:3 (23:25, 19:25, 25:23, 20:25)
Италия — Китай — 3:2 (23:25, 25:23, 18:25, 25:22, 15:12)
Бразилия – США – 0:3 (22:25, 19:25, 22:25)
Таиланд – Хорватия – 0:3 (17:25, 21:25, 20:25)
Германия – Южная Корея – 3:1 (25:19, 25:17, 25:27, 25:12)
По итогам второй недели в турнире лидирует Польша: у команды семь побед и одно поражение. Следом расположились США и Турция.
Из групповой стадии в плей-офф Лиги наций пройдут восемь лучших команд из 16. Турнир возобновится 27 июня.
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