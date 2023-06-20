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Олимпийский чемпион Александр Бутько перешёл в «Урал»

Олимпийский чемпион Александр Бутько перешёл в «Урал»
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Состав «Урала» пополнил олимпийский чемпион Александр Бутько. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале президента волейбольного клуба «Урал», председателя Федерации волейбола Республики Башкортостан Валерия Николаевича Багметова.

«Бутько – настоящий мастер, он обладает высоким уровнем игры, отличной игровой интуицией и умением быстро принимать решения в сложных ситуациях.

Александр в своей игровой карьере выиграл множество титулов, в том числе Олимпийские игры. Его знания и умения помогут раскрыться молодым игрокам нашей команды.

Подписание контракта с Бутько – это важный шаг для «Урала». Он усилит состав и поможет достичь новых высот в игре», — написал Багметов.

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