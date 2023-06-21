Япония одержала пятую победу в мужской Лиге наций

Во вторник, 20 июня, в Роттердаме и Орлеане прошли стартовые матчи второй игровой недели в мужской Лиге наций. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами всех матчей дня.

Волейбол. Лига наций. Мужчины. Результаты игрового дня

Иран – Германия – 3:0 (25:23, 26:24, 25:16)

США – Сербия – 3:1 (22:25, 25:19, 25:19, 25:21)

Нидерланды – Китай – 3:0 (25:19, 25:22, 25:21)

Япония – Канада – 3:1 (25:22, 25:17, 24:26, 25:14)

Аргентина – Словения – 1:3 (25:21, 21:25, 21:25, 21:25)

Бразилия – Болгария – 3:0 (25:22, 25:17, 25:15)

Япония остаётся единственной командой, которая не проиграла ни одного матча на групповом этапе. На её счету пять побед. У США, Бразилии и Словении по четыре выигранных поединка при одном поражении.