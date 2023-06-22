Экс-волейболист сборной Польши — о Леоне: он единственный не пел наш гимн

Збигнев Бартман, бывший диагональный сборной Польши, негативно высказался об игре лидера польской команды – Вильфредо Леоне.
«Не знаю, обратили ли вы все внимание на то, что он единственный не пел наш гимн. Конечно, кубинский гимн спел бы, а польский не поёт. Это доказывает то, почему я не согласен с тем, что Леон играет за сборную Польши.
Много ошибок, очень много точечных блоков немцев на Леоне, много ошибок в игре», – приводит слова Бартмана Sport.pl.
Заявление Бартмана вызвало большой резонанс в волейбольной среде. В социальных сетях на него обрушилась волна ненависти, его даже обвинили в расизме.
«Понимаю, что отрывок из заявления о гимне в студии после игры мог показаться неуместным. Ни в коем случае не было моим намерением оскорбить, обидеть, причинить боль Вильфредо Леону или его близким. Если это произошло, то прошу прощения», – написал Бартман на личной странице в социальных сетях.
Напомним, в предыдущей встрече волейбольной Лиги наций сборная Польши в пятисетовом матче обыграла команду Германии, самым результативным волейболистом сборной стал Вильфредо Леон, набрав 20 очков.
- 22 июня 2023
-
22:31
-
21:41
-
16:32
-
08:00
-
00:30
- 21 июня 2023
-
17:00
-
15:26
-
08:00
-
04:26
- 20 июня 2023
-
15:35
-
09:00
- 19 июня 2023
-
12:14
-
09:50
-
09:30
-
09:05
-
08:40
-
08:10
-
07:50
-
01:28
- 18 июня 2023
-
08:00
-
05:00
- 17 июня 2023
-
14:55
-
08:00
-
03:16
-
01:26
- 16 июня 2023
-
14:54
-
14:18
-
13:38
-
13:25
-
13:05
-
12:44
-
12:27
-
12:13
-
09:56
-
09:38