Экс-волейболист сборной Польши — о Леоне: он единственный не пел наш гимн

Збигнев Бартман, бывший диагональный сборной Польши, негативно высказался об игре лидера польской команды – Вильфредо Леоне.

«Не знаю, обратили ли вы все внимание на то, что он единственный не пел наш гимн. Конечно, кубинский гимн спел бы, а польский не поёт. Это доказывает то, почему я не согласен с тем, что Леон играет за сборную Польши.

Много ошибок, очень много точечных блоков немцев на Леоне, много ошибок в игре», – приводит слова Бартмана Sport.pl.

Заявление Бартмана вызвало большой резонанс в волейбольной среде. В социальных сетях на него обрушилась волна ненависти, его даже обвинили в расизме.

«Понимаю, что отрывок из заявления о гимне в студии после игры мог показаться неуместным. Ни в коем случае не было моим намерением оскорбить, обидеть, причинить боль Вильфредо Леону или его близким. Если это произошло, то прошу прощения», – написал Бартман на личной странице в социальных сетях.

Напомним, в предыдущей встрече волейбольной Лиги наций сборная Польши в пятисетовом матче обыграла команду Германии, самым результативным волейболистом сборной стал Вильфредо Леон, набрав 20 очков.