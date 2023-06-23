Екатерина Гамова назвала своего любимого российского теннисиста

Двукратная чемпионка мира, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр российская волейболистка Екатерина Гамова высказалась о брутальности спортсменов, а также рассказала, кто является её любимым российским теннисистом.
«Кто самый брутальный спортсмен на мировой арене? Сложно сказать, к спортсменам это неприменимо. Не могут они быть брутальными, сравнить со Стэтхэмом никого не могу (смеётся).
Мы с мужем любим смотреть «Формулу-1», большой теннис. Переживаем всегда за наших теннисистов. В любой ситуации поддерживаем их. Кто лучший российский теннисист на данный момент? Андрей Рублёв очень нравится. Как он играет, ведёт себя на корте. Никогда не сдаётся. Он эмоционален и агрессивен. Нравится, как он себя ведёт вне корта, как общается, даёт интервью», — приводит слова Гамовой Legalbet.
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