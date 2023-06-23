Мужская сборная России по волейболу поднялась на второе место в мировом рейтинге

Мужская сборная России по волейболу вышла на второе место в рейтинге Международной федерации волейбола (FIVB). Отечественная команда, второй год не выступающая на международных турнирах из-за ситуации на Украине, улучшила позицию после поражения сборной Бразилии от команды Японии (2:3) в прошедшем накануне матче Лиги наций. Бразильцы потеряли сразу семь очков и пропустили вперёд Россию, которая перед стартом турнира занимала пятую строчку рейтинга.
Рейтинг мужских национальных команд по волейболу на 23 июня 2023 года
1. Польша – 378,77.
2. Россия – 352,10.
3. Бразилия – 351,47.
4. Италия – 351,43.
5. США – 348,44.
6. Франция – 328,42.
7. Япония – 320,35.
8. Словения – 296,77.
Отметим, что после семи проведённых матчей сборная Японии лидирует на предварительном этапе Лиги наций, не проиграв ни одной встречи. Второе и третье места с шестью победами в активе делят сборные США и Словении.
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