«Продвижение русских непонятно». Поляки хотят опустить сборную России в мировом рейтинге

В волейболе межсезонье. Лигу Европы и квалификацию к Олимпиаде предвосхищает Лига наций. Каждую неделю женские и мужские сборные проводят групповые матчи в разных странах, чтобы в формате «Финала восьми» разыграть титул. Россия в турнире, как и последние полтора года на международной арене, не участвует, но в рейтинге FIVB не опускается. Чем и оказались недовольны поляки.

Что случилось?

Ряд польских специалистов раскритиковали систему подсчёта рейтинговых очков FIVB. После решения о приостановке участия в соревнованиях из-за событий на Украине результаты выступления сборной России и Беларуси были заморожены до отмены. Но, даже не играя, подопечные Константина Брянского – в топ-3, а Зорана Терзича – в топ-8 этого списка. На польском сайте Sport.pl собралась уже целая подборка вопрошающих комментариев. Общий контекст: почему, не выступая на соревнованиях, сборная России держит позиции в рейтинге и даже поднимается в нём?

Рейтинг мужских сборных

«Принимаю всю эту систему с удивлением и разочарованием. Я не слишком углублялся в его принципы, но тем не менее это очень странно. А продвижение русских мне непонятно. Баллы должны начисляться за участие в мероприятиях. Эта система явно недоработана. Понимаю, что, разрабатывая её, можно было не предвидеть вопроса о приостановке русских из-за специальной военной операции, но что будет, если их восстановят? Могут возникнуть и другие причины приостановки, например, проблемы с допингом. Для этого нет надлежащих процедур, и это не совсем серьёзно», — считает бывший сборник Мартин Можджонек.

Высказался и главный тренер сборной Польши, а также новоиспечённый коуч Арины Федоровцевой и Ирины Фетисовой в «Фенербахче» Стефано Лаварини.

«Система присуждения очков в рейтинге немного странная. Например, сборная России была отстранена от международных турниров, но сохранила очки, заработанные два года назад. Получается, лучше вообще не играть, потому что так по крайней мере не проиграешь. Команда, которая проигрывала матч за бронзу чемпионата мира или финал, получала несколько очков в рейтинге после турнира или даже имела меньше очков после соревнований, чем до них. И речь идёт о команде, попавшей в топ-4! Это абсурд. Должна быть какая-то награда за такие достижения».

«Сборная России была бы первой, если бы играла, но она не играет. Если бы российской команде разрешили участвовать в Олимпийских играх, она бы прошла на соревнования на основании своего рейтинга, не сыграв ни одного матча за два года. Это безумие! Система рейтинга устроена так, чтобы никто не оставался на вершине слишком долго. Ты можешь выиграть десять матчей подряд, а потом проиграть кому-то вроде Сербии или Болгарии, и это будет стоить тебе десять очков. Настоящее безумие», — уверен тренер мужской сборной Польши Никола Грбич.

Ответ FIVB

Систематическая атака польских специалистов в медиа вынудила международную федерацию ответить. Хотя заявления коллег слышать сейчас немного странно – система подсчёта не нова, она действует с февраля 2020 года и включает все результаты с 1 января 2019-го.

«Российские команды отстранены, а их очки заморожены. Однако их рейтинг может измениться из-за результатов других команд. На данный момент игры Лиги наций находятся на очень ранней стадии, FIVB продолжит следить за ситуацией и оставляет за собой право изменить решение в будущем», — приводит слова представителя федерации Sport.pl.

Как работает рейтинг?

Принцип действия мирового рейтинга в теории должен быть достаточно простым: выигрываешь — он повышается и ты поднимаешься в таблице, проигрываешь — падаешь. Однако в волейболе система не так очевидна. Рейтинг обновляется после каждого матча, а не как раньше — по итогам турнира. Важна не только победа или поражение, но и соотношение сетов. А так как очки сборной России заморожены, она осталась при своих — двигать её могут только соперники.

Так, сборная России в последний раз сыграла 14 сентября 2021 года: уступила Польше (0:3) в четвертьфинале чемпионата Европы.

После чего у неё отняли 7,5 балла, а общая сумма составила 352. С тех пор её баланс не изменился, но изменилась позиция прямых конкурентов – итальянцев и французов – из-за поражений. На старте Лиги наций у Италии было 369 очков. Но те проиграли 0:3 в первых двух матчах с Аргентиной и США и лишились 26 очков – и отстали от россиян в рейтинге. Как и французы, которые потеряли не только 22 очка после поражения от Словении и Японии, но и вторую строчку в придачу. Их обогнали и бразильцы, и россияне.

«Глядя на то, как изменились правила подсчёта очков и рейтинга FIVB, понимаешь, что каждый матч в этом сезоне будет очень важным. Вы не можете позволить себе ошибки, потому что они могут вам дорого стоить. С самого начала мы должны быть в форме и просто побеждать», – подчеркнул центральный блокирующий польской сборной Матеуш Бенек ещё до старта Лиги наций.

Мужская сборная России на Олимпиаде-2020 Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Важная деталь раздачи баллов – статус команды. Например, фавориты, такие как лидер рейтинга сборная Польши, не получают много очков. Потому что в паре они изначально идут условно с высоким коэффициентом. Победа над Францией со счётом 3:1 дала им 6,3 очка, а победы над Ираном и Болгарией со счётом 3:2 – и вовсе по 0,01. Поражение со счётом 0:3 от Сербии с более низким рейтингом стоило им 17 очков.

Россияне сохранили 352 очка, в то время как остальные топ-команды много проигрывали, набирая при этом мизер. Всё же Лига наций – подготовительный турнир, и многие лидеры приезжают не в оптимальных составах. Третье место России на данный момент неважно, но оно может быть полезным при отборе на Олимпийские игры в Париже.

Сможет ли сборная попасть на Игры?

Ведь официального решения об участии российских спортсменов на Играх до сих пор нет. Озвученный Томасом Бахом на исполкоме МОК в Лозанне перечень условий для участия в международных стартах касался ближайших турниров – к Олимпиаде всё может измениться и не раз. Шесть команд и Франция как страна-хозяйка попадут через квалификацию, которая стартует осенью, пять – по рейтингу. Так что сборной России на момент лета 2024 года достаточно быть в пятёрке команд, которая и будет определена в группу участников на основе этого списка.