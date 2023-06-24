Волейбольная Лига наций, мужчины: расписание матчей 24 июня

Сегодня, 24 июня, состоятся матчи предварительного этапа мужской волейбольной Лиги наций. Свои игры проведут национальные команды Японии, Польши, Бразилии, Словении, Нидерландов, Ирана, Китая, Германии, Канады, США, Аргентины и Франции.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием всех матчей игрового дня.

Волейбол. Лига наций. Мужчины. Расписание игрового дня

Япония – Аргентина – 14:00

Польша – США – 14:00

Бразилия – Словения – 17:30

Нидерланды – Иран – 18:00

Китай – Германия – 21:30.

Канада – Франция – 22:00.

После семи проведённых матчей лидерство на предварительном этапе удерживает сборная Японии, в активе которой 7 побед и 20 очков. Второе и третье места делят команды Словении и США (по 6 побед и 18 очков).

Самым результативным игроком на данный момент является волейболист сборной Японии Юки Исикава, на его счету 125 очков, на втором месте – Нимир Абдель-Азиз из Нидерландов со 119 очками, тройку лидеров замыкает словенец Рок Можич, у него 113 набранных очков.