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Международная федерация волейбола продлила отстранение россиян и белорусов от турниров

Международная федерация волейбола продлила отстранение россиян и белорусов от турниров
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Административный совет Международной федерации волейбола (FIVB) решил продлить отстранение российских и белорусских команд от международных турниров, сообщает пресс-служба организации.

Решение было принято в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК). Ранее в FIVB решили не отображать Россию и Беларусь в мировом рейтинге на время их неучастия в мероприятиях под эгидой организации. Рейтинговые очки команд из этих стран остаются замороженными.

Накануне мужская сборная России по волейболу вышла на второе место в рейтинге FIVB, что стало поводом для возмущения команд, выступающих в Лиге наций.

Напомним, российские спортсмены отстранены от большинства международных соревнований из-за ситуации на Украине.

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