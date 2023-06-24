Россия временно исключена из рейтинга FIVB

23 июня 2023 года состоялось заседание административного совета Международной федерации волейбола FIVB, на котором обсуждали финансовые и юридические аспекты работы, а также вопрос участия национальных команд России и Беларуси в международных и континентальных мероприятиях.
Административный совет FIVB принял решение не отображать Россию и Беларусь в мировом рейтинге на время их неучастия в мероприятиях, поскольку их рейтинговые очки остаются замороженными в соответствии с решением административного совета FIVB от октября 2022 года.
Совет также повторил своё предыдущее решение о том, что все российские и белорусские национальные команды, клубы, официальные лица и спортсмены по пляжному волейболу и волейболу на снегу не имеют права участвовать во всех международных и континентальных соревнованиях до дополнительного уведомления, что соответствует последним рекомендациям МОК.
Напомним, вчера стало известно, что мужская сборная России по волейболу вышла на второе место в рейтинге Международной федерации волейбола (FIVB), что стало поводом для возмущения команд, выступающих в Лиге наций.
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