Волейболисты Турции и Украины сыграют в финале Золотой Евролиги

В Задаре (Хорватия) состоялись полуфинальные матчи Золотой Евролиги среди мужских сборных.

В первом полуфинале Турция только на тай-брейке одержала победу над Чехией со счётом 3:2 (22:25, 25:17, 19:25, 25:23, 15:12).

В другом полуфинале украинские волейболисты оказались сильнее хозяев площадки из Хорватии — 3:1 (25:23, 21:25, 25:21, 25:12). Отметим, что в этой встрече Украина впервые за весь турнир проиграла партию.

Финал между Украиной и Турцией, а также матч за третье место состоятся в Задаре завтра, 25 июня. Чемпион «Золотой Евролиги» сыграет в Кубке претендентов, победитель которого станет участником следующего сезона Лиги наций.

Волейбол. Золотая Евролига. Мужчины

«Финал четырёх». Полуфиналы

Турция – Чехия — 3:2 (22:25, 25:17, 19:25, 25:23, 15:12).

Украина – Хорватия — 3:1 (25:23, 21:25, 25:21, 25:12).