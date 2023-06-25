Волейболисты Турции и Украины сыграют в финале Золотой Евролиги

В Задаре (Хорватия) состоялись полуфинальные матчи Золотой Евролиги среди мужских сборных.
В первом полуфинале Турция только на тай-брейке одержала победу над Чехией со счётом 3:2 (22:25, 25:17, 19:25, 25:23, 15:12).
В другом полуфинале украинские волейболисты оказались сильнее хозяев площадки из Хорватии — 3:1 (25:23, 21:25, 25:21, 25:12). Отметим, что в этой встрече Украина впервые за весь турнир проиграла партию.
Финал между Украиной и Турцией, а также матч за третье место состоятся в Задаре завтра, 25 июня. Чемпион «Золотой Евролиги» сыграет в Кубке претендентов, победитель которого станет участником следующего сезона Лиги наций.
Волейбол. Золотая Евролига. Мужчины
«Финал четырёх». Полуфиналы
Турция – Чехия — 3:2 (22:25, 25:17, 19:25, 25:23, 15:12).
Украина – Хорватия — 3:1 (25:23, 21:25, 25:21, 25:12).
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