Белорусский «Шахтёр» сыграет в ЧР по волейболу после снятия «Тюмени»

«Шахтёр» из Солигорска (Беларусь) примет участие в предстоящем сезоне чемпионата России по волейболу среди мужских команд из-за снятия «Тюмени». Об этом сообщил генеральный секретарь всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко.
«Солигорский «Шахтёр» будет участвовать в чемпионате России по волейболу. У нас отказалась играть «Тюмень», поэтому ждём наших белорусских друзей», — приводит слова Яременко «Матч ТВ».
Напомним, ранее директор ВК «Тюмень» Роман Фицак сообщил, что команда отказалась от повышения в Суперлигу из‑за несоответствия арены требованиям регламента ВФВ и отсутствия дополнительного финансирования. Тюменский клуб продолжит выступать в Высшей лиге.
Солигорский клуб является действующим чемпионом Беларуси. В сумме «Шахтёр» является семикратным чемпионом Беларуси и шестикратным обладателем Кубка страны.
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