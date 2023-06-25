Сербия отказалась играть против Косово в 1/4 финала чемпионата Балкан

На чемпионате стран Балканского полуострова по пляжному волейболу, который проходил с 22 по 25 июня 2023 года в Балыкесире (Турция), соревнованиям помешал политический конфликт: мужская сборная Сербии (Райкович и Макарич) в четвертьфинале турнира вышла на сборную Косово (Байрами и Малики). В знак протеста сербские игроки не вышли на этот матч.

Сербской команде было присуждено техническое поражение. Игроки из Косово, в свою очередь, вышли в полуфинал соревнований, отпраздновав неявку сербов жестом в виде двуглавого орла — гербового символа.

Победителями чемпионата Балкан по пляжному волейболу стали турецкие спортсмены Оздемир и Куру, второе место также заняла команда из Турции (Мермер и Урлу). Третьими стали сербские волейболисты Коларич и Класнич. Представители Косово заняли пятое место.