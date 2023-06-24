«Мы не машины». Боссов мирового волейбола раскритиковали за историческую реформу

Впервые с 1962-го чемпионат мира будет проходить каждые два года! Новый регламент FIVB устроил не всех.

Пару дней назад Международной федерации волейбола приходилось объясняться перед польскими специалистами, почему сборная России, не играя два года, держится в лидирующей тройке рейтинга FIVB – и даже стала второй после поражения Бразилии в матче с Японией (2:3). Сегодня новый шквал критики обрушился на боссов после революционных изменений организации. Недовольство касается расписания на 2025–2028 годы.

Новый формат чемпионата мира и система отбора на Игры

Впервые с 1962 года мужской и женский чемпионаты мира будут проводиться не раз в четыре года, а раз в два. «Эта корректировка – часть постоянных усилий FIVB по оптимизации международного волейбольного календаря с целью улучшить общее впечатление болельщиков. Мы уделяем первоочередное внимание здоровью и благополучию спортсменов, а также потребностям других ключевых заинтересованных сторон», – говорится в сообщении.

Мужская сборная Америки в Лиге наций — 2023 Фото: volleyballworld.com

Новые изменения – работа организации по улучшению международного волейбольного календаря, но приоритет – здоровье спортсменов. Хотя с новыми реалиями согласны не все: игроки узнали об изменениях постфактум, и те, кто высказался, считают, что правила в будущем поспособствуют выгоранию и большей травматичности.

«Если эта система, в которой спортсмен рассматривается не как человек, а как машина, не будет остановлена, то мы станем больше подвержены травмам, выгоранию и преждевременному завершению карьеры. Даже если мы того не хотим. Так грустно…» – считает экс-связующая сборной Турции и топ-команд лиги «Фенербахче» и «Вакифбанк» Наз Айдемир Акьол.

Её поддержала и игрок сборной Бразилии Маяра Басо, скромно написав: «Так и есть».

Новые правила коснутся ближайших ЧМ в 2025-м, затем в 2027-м. В каждом розыгрыше будут участвовать 32 команды вместо 24, как раньше. На круговом этапе сборные будут разделены на восемь групп, по четыре команды в каждой. Две лучшие каждой группы выйдут в плей-офф, где и поборются за золото соревнований. Принимающая чемпионат мира страна, как и действующие чемпионы, будет получать прямую путёвку на турнир. Кроме того, три лучшие команды из каждого континентального чемпионата будут проходить квалификацию, а остальные получат свои места в мировом рейтинге FIVB в конце национального командного сезона за год до ЧМ.

Женская сборная Турции в Лиге наций — 2023 Фото: volleyballworld.com

Новый календарь – новые сложности. Расписание турниров сборных, по мнению игроков, и так перегружено: ведущие волейболисты проводят сезон за сезоном практически без пауз для восстановления как физического, так и психологического, а череда травм накрывает как клубы, так и сборные. Теперь главные старты вообще будут каждый год.

2024 год: Лига наций и Олимпийские игры

2025 год: Лига наций и чемпионат мира

2026 год: Лига наций и чемпионат Европы

2027 год: Лига наций и чемпионат мира

2028 год: Лига наций, Олимпийские игры и чемпионат Европы

Так, многие волейболисты под давлением количества стартов сталкивались с депрессией. Игрок Бразилии и серебряный призёр летних Олимпийских игр 2020 года Каролин Гаттаз говорила, что в прошлом сезоне страдала от «синдрома эмоционального выгорания».

«Мой врач сказал: «Послушай, Кэрол, судя по тому, что ты мне сказала, ты истощена. Вы должны остановиться, другого пути нет». Это было за неделю до того, как я поехала на клубный чемпионат мира. Так что я сказала руководству команды, и они дали мне четыре выходных дня. Это непросто, сейчас я продолжаю лечение. Спортсмены понимают это только тогда, когда останавливаются».

Мужская сборная Польши в Лиге наций — 2023 Фото: volleyballworld.com

Многие спортсмены не видят в реформе перспектив с точки зрения имиджа мероприятия. «Нет смысла, так как ЧМ потеряет престиж, я не понимаю этот ход: команд будет слишком много, уровень упадёт», – сказал игрок национальной команды Польши Артур Шальпук в интервью TVP Sport. Его поддержал напарник по сборной Артур Бучмеюк: «Участие в турнире каждые два года не имеет для меня абсолютно никакого смысла, потому что это снижает престиж мероприятия. Не будем забывать, что игр много, и такое решение только ослабит нашу дисциплину».

Но есть и те, кто «за» реформу, правда, с оговорками. «Мне нравится попытка FIVB проводить чемпионат мира каждые два года. Я считаю, что это будет хорошо для волейбола. Однако спортсменам нужен более длительный период отдыха между окончанием клубного сезона и началом сезона сборной. Я считаю, что FIVB работает над этим», – сказал экс-коуч женской сборной Бразилии и победитель двух Олимпиад и восьми мировых Гран-при Зе Роберто.

Кроме того, Международная федерация волейбола объявила о новых правилах получения сборными путёвок на Олимпийские игры – в FIVB решили упростить квалификацию на турнир, начиная с Лос-Анджелеса-2028.

Страна-хозяйка чемпионата (в данном случае Америка-2028) присоединится к пяти чемпионам главных волейбольных соревнований каждого континента. Также на Олимпиаду попадут три лучшие команды по итогам выступлений на чемпионате мира в 2027 году (из числа ещё не отобравшихся), а также три лучшие команды в мировом рейтинге, которые ещё не прошли квалификацию. Административный совет FIVB уже утвердил реформу. Теперь она ждёт одобрения Международного олимпийского комитета.

Отсутствие России в рейтинге FIVB

На этом же заседании боссы международной организации решили «удалить» Россию из рейтингов.

После того как наша сборная поднялась в мировом рейтинге на второе место, не сыграв за два года ни одного матча, и после множественной критики со стороны волейбольной общественности о несовершенстве такого подсчёта руководство FIVB приняло решение на время исключить сборные России и Беларуси из этого рейтинга. С таким заявлением накануне выступили представители международной организации. Правда, сборные в рейтинге FIVB пока на своих позициях.

Рейтинг сборных

Очки сборных будут заморожены, и в случае возврата команд в мировой волейбол они начнут сезон с рейтингом, который у них был на момент исключения, то есть результат не обнулится.

Кроме того, после проверки юридической комиссией FIVB Совет директоров также повторил своё предыдущее решение о том, что все клубы, официальные лица и спортсмены из России и Беларуси не имеют права участвовать во всех международных и континентальных мероприятиях до дальнейшего принятия решения.