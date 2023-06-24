«Мы не машины». Боссов мирового волейбола раскритиковали за историческую реформу

Пару дней назад Международной федерации волейбола приходилось объясняться перед польскими специалистами, почему сборная России, не играя два года, держится в лидирующей тройке рейтинга FIVB – и даже стала второй после поражения Бразилии в матче с Японией (2:3). Сегодня новый шквал критики обрушился на боссов после революционных изменений организации. Недовольство касается расписания на 2025–2028 годы.
Новый формат чемпионата мира и система отбора на Игры
Впервые с 1962 года мужской и женский чемпионаты мира будут проводиться не раз в четыре года, а раз в два. «Эта корректировка – часть постоянных усилий FIVB по оптимизации международного волейбольного календаря с целью улучшить общее впечатление болельщиков. Мы уделяем первоочередное внимание здоровью и благополучию спортсменов, а также потребностям других ключевых заинтересованных сторон», – говорится в сообщении.
Мужская сборная Америки в Лиге наций — 2023
Фото: volleyballworld.com
Новые изменения – работа организации по улучшению международного волейбольного календаря, но приоритет – здоровье спортсменов. Хотя с новыми реалиями согласны не все: игроки узнали об изменениях постфактум, и те, кто высказался, считают, что правила в будущем поспособствуют выгоранию и большей травматичности.
«Если эта система, в которой спортсмен рассматривается не как человек, а как машина, не будет остановлена, то мы станем больше подвержены травмам, выгоранию и преждевременному завершению карьеры. Даже если мы того не хотим. Так грустно…» – считает экс-связующая сборной Турции и топ-команд лиги «Фенербахче» и «Вакифбанк» Наз Айдемир Акьол.
Её поддержала и игрок сборной Бразилии Маяра Басо, скромно написав: «Так и есть».
Новые правила коснутся ближайших ЧМ в 2025-м, затем в 2027-м. В каждом розыгрыше будут участвовать 32 команды вместо 24, как раньше. На круговом этапе сборные будут разделены на восемь групп, по четыре команды в каждой. Две лучшие каждой группы выйдут в плей-офф, где и поборются за золото соревнований. Принимающая чемпионат мира страна, как и действующие чемпионы, будет получать прямую путёвку на турнир. Кроме того, три лучшие команды из каждого континентального чемпионата будут проходить квалификацию, а остальные получат свои места в мировом рейтинге FIVB в конце национального командного сезона за год до ЧМ.
Женская сборная Турции в Лиге наций — 2023
Фото: volleyballworld.com
Новый календарь – новые сложности. Расписание турниров сборных, по мнению игроков, и так перегружено: ведущие волейболисты проводят сезон за сезоном практически без пауз для восстановления как физического, так и психологического, а череда травм накрывает как клубы, так и сборные. Теперь главные старты вообще будут каждый год.
- 2024 год: Лига наций и Олимпийские игры
- 2025 год: Лига наций и чемпионат мира
- 2026 год: Лига наций и чемпионат Европы
- 2027 год: Лига наций и чемпионат мира
- 2028 год: Лига наций, Олимпийские игры и чемпионат Европы
Так, многие волейболисты под давлением количества стартов сталкивались с депрессией. Игрок Бразилии и серебряный призёр летних Олимпийских игр 2020 года Каролин Гаттаз говорила, что в прошлом сезоне страдала от «синдрома эмоционального выгорания».
«Мой врач сказал: «Послушай, Кэрол, судя по тому, что ты мне сказала, ты истощена. Вы должны остановиться, другого пути нет». Это было за неделю до того, как я поехала на клубный чемпионат мира. Так что я сказала руководству команды, и они дали мне четыре выходных дня. Это непросто, сейчас я продолжаю лечение. Спортсмены понимают это только тогда, когда останавливаются».
Мужская сборная Польши в Лиге наций — 2023
Фото: volleyballworld.com
Многие спортсмены не видят в реформе перспектив с точки зрения имиджа мероприятия. «Нет смысла, так как ЧМ потеряет престиж, я не понимаю этот ход: команд будет слишком много, уровень упадёт», – сказал игрок национальной команды Польши Артур Шальпук в интервью TVP Sport. Его поддержал напарник по сборной Артур Бучмеюк: «Участие в турнире каждые два года не имеет для меня абсолютно никакого смысла, потому что это снижает престиж мероприятия. Не будем забывать, что игр много, и такое решение только ослабит нашу дисциплину».
Но есть и те, кто «за» реформу, правда, с оговорками. «Мне нравится попытка FIVB проводить чемпионат мира каждые два года. Я считаю, что это будет хорошо для волейбола. Однако спортсменам нужен более длительный период отдыха между окончанием клубного сезона и началом сезона сборной. Я считаю, что FIVB работает над этим», – сказал экс-коуч женской сборной Бразилии и победитель двух Олимпиад и восьми мировых Гран-при Зе Роберто.
Кроме того, Международная федерация волейбола объявила о новых правилах получения сборными путёвок на Олимпийские игры – в FIVB решили упростить квалификацию на турнир, начиная с Лос-Анджелеса-2028.
Страна-хозяйка чемпионата (в данном случае Америка-2028) присоединится к пяти чемпионам главных волейбольных соревнований каждого континента. Также на Олимпиаду попадут три лучшие команды по итогам выступлений на чемпионате мира в 2027 году (из числа ещё не отобравшихся), а также три лучшие команды в мировом рейтинге, которые ещё не прошли квалификацию. Административный совет FIVB уже утвердил реформу. Теперь она ждёт одобрения Международного олимпийского комитета.
Отсутствие России в рейтинге FIVB
На этом же заседании боссы международной организации решили «удалить» Россию из рейтингов.
После того как наша сборная поднялась в мировом рейтинге на второе место, не сыграв за два года ни одного матча, и после множественной критики со стороны волейбольной общественности о несовершенстве такого подсчёта руководство FIVB приняло решение на время исключить сборные России и Беларуси из этого рейтинга. С таким заявлением накануне выступили представители международной организации. Правда, сборные в рейтинге FIVB пока на своих позициях.
Рейтинг сборных
Очки сборных будут заморожены, и в случае возврата команд в мировой волейбол они начнут сезон с рейтингом, который у них был на момент исключения, то есть результат не обнулится.
Кроме того, после проверки юридической комиссией FIVB Совет директоров также повторил своё предыдущее решение о том, что все клубы, официальные лица и спортсмены из России и Беларуси не имеют права участвовать во всех международных и континентальных мероприятиях до дальнейшего принятия решения.
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