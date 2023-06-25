Волейбольная Лига наций, мужчины: результаты матчей 25 июня

Сегодня, 25 июня, состоялись очередные матчи предварительного этапа мужской волейбольной Лиги наций. Свои игры провели национальные команды Польши, Бразилии, Нидерландов, Франции, Италии, Болгарии, Кубы и Сербии.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами всех матчей игрового дня.
Волейбол. Лига наций. Мужчины. Результаты игрового дня
Италия – Польша – 1:3 (19:25, 26:28, 25:18, 20:25).
Болгария – Куба – 2:3 (25:23, 19:25, 20:25, 25:16, 16:18).
Нидерланды – Сербия – 2:3 (25:22, 21:25, 25:21, 33:35, 9:15).
Бразилия – Франция – 3:1 (25:20, 26:24, 19:25, 25:23).
После восьми проведённых матчей лидерство на предварительном этапе Лиги Наций удерживает сборная Японии, в активе которой восемь побед и 22 очка. На второй позиции с семью победами и 21 очком команда США. Третью строчку занимают волейболисты сборной Бразилии (шесть побед и 19 очков).
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