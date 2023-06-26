Мальвина Смаржек подписала контракт с итальянским клубом «Пизанти Казальмаджоре»

Польская диагональная Мальвина Смаржек, ранее выступавшая за калининградский волейбольный клуб «Локомотив», в сезоне-2023/2024 будет выступать за итальянский клуб «Пизанти Казальмаджоре».
«Привет всем, я очень рада наконец-то поделиться с вами этой новостью: в этом новом сезоне я буду новой диагональной волейбольного клуба «Пизанти Казальмаджоре». До скорой встречи… всех с праздником!» – приводит слова Смаржек официальный сайт клуба.
Смаржек, лучший бомбардир волейбольной Лиги наций в 2018 и 2019 годах, будет носить футболку с номером 17.
Напомним, Мальвина Смаржек покинула «Локомотив» в 2022 году. Польская волейболистка подверглась травле на родине после возвращения из России.
В сезоне-2022/2023 27-летняя польская спортсменка играла за бразильский клуб «Озаску», который выступает в высшем дивизионе страны.
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