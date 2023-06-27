Волейбольная Лига наций, женщины: расписание матчей 27 июня

Сегодня, 27 июня, начнутся матчи третьей недели предварительного этапа женской волейбольной Лиги наций. Свои игры проведут национальные команды Германии, Доминиканской Республики, Хорватии, Канады, Болгарии, Южной Кореи, Таиланда и Нидерландов.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием всех матчей игрового дня.

Волейбол. Лига наций. Женщины. Расписание игрового дня

Германия – Доминиканская Республика – 9:30

Хорватия – Канада – 13:00

Болгария – Южная Корея – 13:00

Таиланд – Нидерланды – 16:30

После восьми проведённых матчей лидерство на предварительном этапе удерживает сборная Польши, в активе которой семь побед и 20 очка. На второй позиции с семью победами и 19 очками команда США. Третью строчку занимают турецкие волейболистки (6 побед и 19 очков).

Самым результативным игроком на данный момент является волейболистка сборной Турции Мелисса Варгас, на её счету 162 очка. На втором месте – полька Магдалена Стысяк (157 очков). Тройку лидеров замыкает китаянка Ли Иньин, у которой 156 набранных очков.