Волейбольная Лига наций, женщины: результаты матчей 28 июня, смена лидера

Сегодня, 28 июня, состоялись очередные матчи третьей недели предварительного этапа женской волейбольной Лиги наций. Свои игры провели национальные команды США, Польши, Японии, Турции, Китая, Сербии, Бразилии и Италии.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами всех матчей игрового дня.

Волейбол. Лига наций. Женщины. Результаты матчей игрового дня

США — Польша – 3:2 (17:25, 25:15, 27:25, 28:30, 16:14).

Сербия — Китай – 3:1 (25:13, 17:25, 25:23, 25:20).

Япония — Турция – 3:2 (25:23, 25:23, 21:25, 16:25, 15:9).

Бразилия — Италия – 3:2 (26:28, 25:20, 19:25, 25:21, 15:10).

После девяти проведённых матчей в лидеры предварительного этапа вышла сборная США, в активе которой восемь побед и 21 очко. На второй позиции с семью победами и 21 очком команда Польши. На третью строчку поднялись бразильские волейболистки (семь побед и 20 очков). Отметим, что также семь побед у сборной Германии, отстающей от бразильянок на одно очко.

Самым результативным игроком на данный момент является волейболистка сборной Польши Магдалена Стысяк, на счету которой 185 очков. На втором месте итальянка Сильвия Нвакалор (176), а на третьей позиции китаянка Ли Инъин (174).

Хайлайты матча, в котором сменился текущий лидер:

Видео можно посмотреть на канале Volleyball World в YouTube. Права на видео принадлежат FIVB.