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Волейбольная Лига наций, женщины: расписание матчей 29 июня

Волейбольная Лига наций, женщины: расписание матчей 29 июня
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Сегодня, 29 июня, состоятся очередные матчи третьей недели предварительного этапа женской волейбольной Лиги наций. Свои игры проведут национальные команды США, Польши, Турции, Бразилии, Германии, Хорватии, Нидерландов, Болгарии, Доминиканской Республики, Южной Кореи, Канады и Таиланда.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием всех матчей игрового дня.

Волейбол. Лига наций. Женщины. Расписание игрового дня

Польша – Германия – 6:00.
Хорватия – Нидерланды – 9:00.
США – Болгария — 9:30.
Доминиканская Республика – Южная Корея — 13:00.
Бразилия – Канада — 13:00.
Таиланд – Турция – 16:30.

После девяти проведённых матчей в лидеры предварительного этапа вышла сборная США, в активе которой восемь побед и 21 очко. На второй позиции с семью победами и 21 очком команда Польши. На третью строчку поднялись бразильские волейболистки (семь побед и 20 очков). Отметим, что также семь побед у сборной Германии, на очко отстающей от бразильянок.

Самым результативным игроком на данный момент является волейболистка сборной Польши Магдалена Стысяк, на счету которой 185 очков. На втором месте – итальянка Сильвия Нвакалор (176). На третьей позиции – китаянка Ли Инъин (174).

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