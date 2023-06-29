Волейбольная Лига наций, женщины: расписание матчей 29 июня

Сегодня, 29 июня, состоятся очередные матчи третьей недели предварительного этапа женской волейбольной Лиги наций. Свои игры проведут национальные команды США, Польши, Турции, Бразилии, Германии, Хорватии, Нидерландов, Болгарии, Доминиканской Республики, Южной Кореи, Канады и Таиланда.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием всех матчей игрового дня.

Волейбол. Лига наций. Женщины. Расписание игрового дня

Польша – Германия – 6:00.

Хорватия – Нидерланды – 9:00.

США – Болгария — 9:30.

Доминиканская Республика – Южная Корея — 13:00.

Бразилия – Канада — 13:00.

Таиланд – Турция – 16:30.

После девяти проведённых матчей в лидеры предварительного этапа вышла сборная США, в активе которой восемь побед и 21 очко. На второй позиции с семью победами и 21 очком команда Польши. На третью строчку поднялись бразильские волейболистки (семь побед и 20 очков). Отметим, что также семь побед у сборной Германии, на очко отстающей от бразильянок.

Самым результативным игроком на данный момент является волейболистка сборной Польши Магдалена Стысяк, на счету которой 185 очков. На втором месте – итальянка Сильвия Нвакалор (176). На третьей позиции – китаянка Ли Инъин (174).