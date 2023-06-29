Волейболистка Анна Лазарева продолжит карьеру в Китае

Волейболистка сборной России Анна Лазарева в следующем сезоне будет играть в чемпионате Китая. Об этом рассказала Екатерина Федоровцева, генеральный менеджер агентства SB Community, представляющего интересы спортсменки.

«Анна Лазарева уезжает играть в Китай. Клуб назвать пока не можем. Китайская лига отличается более коротким чемпионатом и особенным стилем игры. Думаю, именно это поможет Анне разыграться и вновь раскрыться, ведь она действительно топовый игрок», — приводит слова Федоровцевой «Матч ТВ».

Напомним, женский волейбольный клуб «Фенербахче» объявил об уходе 26-летней российской спортсменки Анны Лазаревой.

В 2021 году Лазарева стала волейболисткой «Фенербахче». В сезоне-2022/2023 в составе клуба она стала чемпионкой Турции. В финальной серии «Фенербахче» обыграл клуб «Экзачибаши». В составе турецкого клуба выступает ещё одна россиянка — Арина Федоровцева.