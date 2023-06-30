Волейбольная Лига наций, женщины: результаты матчей 30 июня

Сегодня, 30 июня, завершились очередные матчи третьей недели предварительного этапа женской волейбольной Лиги наций. Свои игры провели национальные команды Болгарии, Польши, Канады, Италии, Германии, Сербии, Нидерландов, Японии, Китая, Доминиканской Республики, Бразилии, Турции.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами всех матчей игрового дня.

Волейбол. Лига наций. Женщины. Результаты игрового дня

Болгария – Польша – 1:3 (28:26, 19:25, 16:25, 15:25).

Канада – Италия – 2:3 (25:22, 23:25, 14:25, 26:24, 10:15).

Германия – Сербия — 1:3 (17:25, 25:23, 16:25, 28:30)

Китай – Доминиканская Республика — 2:3 (25:20, 20:25, 25:22, 20:25, 13:15).

Нидерланды – Япония — 3:1 (25:22, 25:17, 21:25, 25:20).

Бразилия – Турция – 0:3 (22:25, 16:25, 22:25).

Сборная Польши одержала девятую победу в 11 матчах и, набрав 26 очков, вышла в лидеры, опередив команду США, в активе которой девять побед в десяти матчах и 24 очка. На третьем месте турецкие волейболистки, одержавшие восьмую победу в 11 матчах. Сборная Турции обыграла команду Бразилии (3:0) и опередила её на три очка в турнирной таблице.

Самым результативным игроком на данный момент является волейболистка сборной Польши Магдалена Стысяк, на счету которой 226 очков. На втором месте – Гайла Гонсалес из Доминиканской Республики (213). На третьей позиции – канадка Алекса Грей (206).

Хайлайты матча Бразилия — Турция (0:3).

Видео можно посмотреть на канале Volleyball World на YouTube. Права на видео принадлежат FIVB.