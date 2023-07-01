Волейбольная Лига наций, женщины: результаты матчей 1 июля

Сегодня, 1 июля, состоялись очередные матчи третьей недели предварительного этапа женской волейбольной Лиги наций. Свои игры провели национальные команды Канады, Италии, Германии, Сербии, Нидерландов, Японии, Китая, Доминиканской Республики, Южной Кореи, Хорватии, США и Таиланда.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами всех матчей игрового дня.

Волейбол. Лига наций. Женщины. Результаты игрового дня

Сербия — Доминиканская Республика – 2:3 (25:22, 15:25, 25:23, 19:25, 10:15).

Южная Корея – Китай – 1:3 (13:25, 21:25, 25:21, 15:25).

Италия – Хорватия – 3:0 (25:14, 25:17, 25:17).

Германия – США – 1:3 (22:25, 25:18, 22:25, 13:25).

Нидерланды – Канада – 2:3 (27:25, 16:25, 25:18, 23:25, 9:15).

Таиланд – Япония – 0:3 (18:25, 22:25, 20:25).

Турнирную таблицу перед заключительным днём регулярного чемпионата возглавляет сборная США, в активе которой 10 побед в 11 матчах. На втором месте с девятью победами польские волейболистки. Третью строчку занимает сборная Турции, в активе которой восемь побед.