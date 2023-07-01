Волейбольная Лига наций, женщины: результаты матчей 1 июля

Сегодня, 1 июля, состоялись очередные матчи третьей недели предварительного этапа женской волейбольной Лиги наций. Свои игры провели национальные команды Канады, Италии, Германии, Сербии, Нидерландов, Японии, Китая, Доминиканской Республики, Южной Кореи, Хорватии, США и Таиланда.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами всех матчей игрового дня.
Волейбол. Лига наций. Женщины. Результаты игрового дня
Сербия — Доминиканская Республика – 2:3 (25:22, 15:25, 25:23, 19:25, 10:15).
Южная Корея – Китай – 1:3 (13:25, 21:25, 25:21, 15:25).
Италия – Хорватия – 3:0 (25:14, 25:17, 25:17).
Германия – США – 1:3 (22:25, 25:18, 22:25, 13:25).
Нидерланды – Канада – 2:3 (27:25, 16:25, 25:18, 23:25, 9:15).
Таиланд – Япония – 0:3 (18:25, 22:25, 20:25).
Турнирную таблицу перед заключительным днём регулярного чемпионата возглавляет сборная США, в активе которой 10 побед в 11 матчах. На втором месте с девятью победами польские волейболистки. Третью строчку занимает сборная Турции, в активе которой восемь побед.
- 1 июля 2023
-
21:03
-
20:35
-
08:00
- 30 июня 2023
-
21:40
-
08:00
- 29 июня 2023
-
21:21
-
13:55
-
08:00
- 28 июня 2023
-
19:26
-
15:42
-
08:00
- 27 июня 2023
-
19:16
-
08:00
- 26 июня 2023
-
14:47
-
11:12
-
10:55
-
00:17
- 25 июня 2023
-
22:16
-
22:14
-
18:32
-
08:00
-
00:27
-
00:00
- 24 июня 2023
-
23:12
-
19:15
-
18:29
-
18:06
-
11:25
-
10:40
-
08:00
-
00:24
- 23 июня 2023
-
19:52
-
14:00
-
14:00
-
13:52