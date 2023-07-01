Стали известны все сборные, вышедшие в финал женской волейбольной Лиги наций
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За тур до завершения регулярного сезона женской волейбольной Лиги наций определились все сборные, которые примут участие в финале соревнований. Решающий раунд пройдёт в Техасе (США) с 12 по 16 июля.
В финальную восьмёрку вошли сборные США, Польши, Турции, Бразилии, Японии, Китая, Германии и Италии. Отметим, что команда США уверенно лидирует, являясь единственной сборной, выигравшей 10 из 11 матчей. При этом американские волейболистки в любом случае приняли бы участие в финале как хозяйки площадки.
Девятую позицию занимает сборная Канады, которая уже завершила участие в регулярном чемпионате Лиги наций, одержав шесть побед в 12 матчах. В финал прошли команды, в активе которых не менее семи побед.
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