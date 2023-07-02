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Волейбольная Лига наций, женщины: расписание матчей 2 июля

Волейбольная Лига наций, женщины: расписание матчей 2 июля
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Сегодня, 2 июля, состоятся заключительные матчи третьей недели предварительного этапа женской волейбольной Лиги наций. Свои игры проведут национальные команды Польши, Турции, Бразилии, Италии, Сербии, Болгарии, Японии, Китая, Южной Кореи, Хорватии, США и Таиланда.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием всех матчей игрового дня.

Волейбол. Лига наций. Женщины. Расписание игрового дня

Сербия — Болгария – 4:30.
Польша — Южная Корея – 8:00.
Хорватия – Турция — 9:00.
Китай – США – 11:30.
Италия — Япония – 13:00.
Таиланд – Бразилия – 16:30.

Турнирную таблицу перед заключительным днём регулярного чемпионата возглавляет сборная США, в активе которой 10 побед в 11 матчах. На втором месте с девятью победами польские волейболистки. Третью строчку занимает сборная Турции, в активе которой восемь побед. Эти команды, а также сборные Бразилии, Японии, Китая, Германии и Италии досрочно вышли в финал Лиги наций, который пройдёт в Техасе (США) с 12 по 16 июля.

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