Определились финальные пары женской волейбольной Лиги наций

Определились все пары финальных соревнований женской волейбольной Лиги наций, решающий раунд которых пройдёт в Техасе (США) с 12 по 16 июля. В финальную восьмёрку вошли сборные Польши, США, Турции, Бразилии, Китая, Италии, Японии и Германии.
Отметим, что команда Польши возглавляет турнирную таблицу после сенсационного поражения сборной США в заключительном матче группового этапа Лиги Наций Китаю. На втором месте с десятью победами расположились американские волейболистки. Третью строчку занимает сборная Турции, в активе которой девять побед.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с парами финального раунда.
Волейбол. Лига наций. Женщины. Пары финального раунда
Польша (первое место) – Германия (восьмое место).
Бразилия (четвёртое место) – Китай (пятое место).
США (второе место) – Япония (седьмое место).
Турция (третье место) – Италия (шестое место).
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