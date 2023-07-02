Определились финальные пары женской волейбольной Лиги наций

Определились все пары финальных соревнований женской волейбольной Лиги наций, решающий раунд которых пройдёт в Техасе (США) с 12 по 16 июля. В финальную восьмёрку вошли сборные Польши, США, Турции, Бразилии, Китая, Италии, Японии и Германии.

Отметим, что команда Польши возглавляет турнирную таблицу после сенсационного поражения сборной США в заключительном матче группового этапа Лиги Наций Китаю. На втором месте с десятью победами расположились американские волейболистки. Третью строчку занимает сборная Турции, в активе которой девять побед.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с парами финального раунда.

Волейбол. Лига наций. Женщины. Пары финального раунда

Польша (первое место) – Германия (восьмое место).

Бразилия (четвёртое место) – Китай (пятое место).

США (второе место) – Япония (седьмое место).

Турция (третье место) – Италия (шестое место).