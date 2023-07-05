Болельщики криком и свистом заглушили гимн Ирана перед матчем волейбольной Лиги наций

Перед началом матча волейбольной Лиги наций у мужчин Иран — Франции прошла акция протеста болельщиков.
Встреча проходила на стадионе «Анахайм Конвеншн-центр» в Анахайме (США). Во время исполнения иранского гимна зрители на трибунах свистели, кричали и гудели, заглушая звуки музыки. Таким образом, гимна практически не было слышно.
Ранее стало известно о проблемах с выдачей виз в США трём игрокам национальной команды Ирана и тренеру сборной. Сообщалось, что это могло быть связано с тем, что игроки выступали в армейском клубе в рамках своей военной службы. Иранские волейболисты были готовы бойкотировать соревнования, но удалось отговорить при условии, что матчи в Анахайме не пойдут в зачёт рейтинга FIVB.
Встреча сборных Ирана и Франции в Лиге наций завершилась победой французов со счётом 25:18, 25:22, 25:19.
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