Волейбольная Лига наций, мужчины: расписание матчей игрового дня

Сегодня, 7 июля, продолжатся матчи третьей недели предварительного этапа мужской волейбольной Лиги наций. Свои игры проведут национальные команды Словении, Италии, Японии, Нидерландов, Сербии, Франции, Кубы, Германии, Бразилии, Китая, США и Аргентины.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием всех матчей игрового дня.
Волейбол. Лига наций. Мужчины. Расписание игрового дня
Словения — Италия — 10:00.
Япония — Нидерланды — 14:00.
Сербия — Франция — 23:30.
Куба — Германия — 3:00.
Бразилия — Китай — 6:00.
США — Аргентина — 6:30.
В таблице лидируют сборные США и Японии, имеющие по 24 очка. Следом идут национальные команды Бразилии и Аргентины с 22 очками. Квалификационные места на данный момент также занимают Польша, Словения, Италия и Нидерланды.
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