Куликова подписала контракт с французским клубом ТФОК
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Французский волейбольный клуб ТФОК сообщил о переходе в команду российской волейболистки, центральной блокирующей Татьяны Куликовой. Об этом сообщается в официальном «Твиттере» команды.
Сообщается, что контракт подписан на сезон-2023/2024. Куликова перейдёт во французский чемпионат из Греции: прошлый сезон волейболистка провела в составе команды «АЕК Афины», где была признана лучшей блокирующей греческой лиги, а также выиграла Кубок страны в 2023 году.
В России Татьяна Куликова играла за клубы «Динамо Казань», «Импульс», «Воронеж», «Уфимочка-УГНТУ», «Енисей» и «Уралочка-НТМК». В российском чемпионате волейболистка дважды становилась чемпионкой России (в 2013 и 2022 годах) и выигрывала Кубок России в 2012 году.
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