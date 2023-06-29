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Российская волейболистка Софья Кузнецова из итальянской лиги перешла в бразильский клуб «Прая»

«Одна из ярчайших волейболисток в Италии». Россиянка продолжит карьеру в Бразилии
София Колодкина
Кузнецова перешла в бразильский клуб «Прая»
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23-летняя Софья Кузнецова перешла из итальянского клуба «Кунео» в бразильский «Прая».

На третий сезон вне российского чемпионата москвичка решила расширить географию своей карьеры: испытать себя в Бразилии. И с местным волейболом Софья знакома не понаслышке: она уже приезжала в Южную Америку в составе сборной России. Тогда девушка отмечала высокий темп игры и вариативность бразильянок. О трансфере сообщила её агент – генеральный менеджер SB Community и мама звезды «Фенербахче» Арины Федоровцевой Екатерина, которая занимается международными трансферами.

Дебют в России в 15 лет и буллинг в школе

Софья начала заниматься волейболом в пять. В московскую спортивную школу олимпийского резерва её привела мама, которая по ходу карьеры дочери не раз влияла на самые важные её решения: как минимум не дала перейти в пляжный волейбол. С детства Софья занималась у Владимира Николаевича Мерзлякова и не раз становилась MVP сначала городских соревнований, а затем и общероссийских.

Софья Кузнецова с мамой

Софья Кузнецова с мамой

Фото: Из личного архива Софьи Кузнецовой

Что вызывало ревность и детскую зависть у партнёров по команде. Дошло до того, что Соня хотела бросить заниматься волейболом – её терроризировали старшие. И тут на помощь вновь пришла мама. «Думала, это никогда не прекратится, терпеть всё это уже было невозможно. Плакала, говорила, что не пойду больше, надоело. Но мама как-то сказала мне: «Если ты сдашься, то я — никогда! Мы вместе справимся и всех победим!» – рассказывала Софья в интервью пресс-службе московского «Динамо». Они забрали документы и перевелись в другую школу.

Девочка увлекалась многим: занималась танцами, пением и даже снялась в эпизодах фильма «Охота на изюбря» и в рекламном ролике. Но когда пошли профессиональные контракты, спорт перестал быть просто хобби. В серьёзном волейболе Софья дебютировала в 2015 году – выступала за московский «Луч» вместе с нынешней сборницей Ксенией Смирновой. Там провела три сезона — сначала в высшей лиге «Б», а с 2017-го – в лиге «А» – во втором и третьем по значимости чемпионатах России.

Захотелось попробовать свои силы и в Суперлиге. Так что после обсуждений с агентом волейболистка взяла всё в свои руки, и как только закончился чемпионат, позвонила тренеру «Ленинградки» Александру Кашину – заявила о намерениях.

Суперлига и первый матч за сборную России

За питерский клуб она выступала с 2018-й по 2020-й. Первый же сезон на высшем уровне получился для 19-летней нападающей очень мощным: Кузнецова обратила на себя внимание силовой подачей и лидерством по набранным очкам в нескольких турах в диагонали. В одном из матчей с «Динамо» Софья набрала 21 очко и стала самой результативной в атаке с 49%. Это заметили и тренеры сборной России, в которой та дебютировала против Китая на первом этапе Лиги наций – 2019. Девушка провела на том турнире четыре матча и набрала 13 очков.

Тогда же появились разговоры вокруг московского топа. «Были ещё варианты в чемпионате Италии. Посоветовавшись с семьёй, со своим агентом, с моим детским тренером Владимиром Николаевичем, я выбрала «Динамо». От таких предложений не отказываются. Попасть в команду, где играют лучшие волейболистки, где собрана плеяда мастеров уровня сборной, очень престижно», – говорила она в интервью «Советскому спорту».

В топ-10 Италии и будущее в Бразилии

Именно игра за серебряных призёров чемпионата России сезона-2020/2021 открыла ей дорогу в Европу: в Италии Соня провела два сезона. Во втором «Кунео» стала четвёртой командой в лиге, а Софья вообще вошла в топ-10 по результативности в регулярке, заколотив 383 мяча, и в десятку по эйсам – шестая с 27 баллами. Прикрыла она и топ-5 по приёму – 210 активных действий в защите.

Софья Кузнецова

Софья Кузнецова

Фото: Из личного архива Софьи Кузнецовой

Трансфер в бразильский «Прая» провернула её агент Екатерина Федоровцева, которая также определила диагональную Виту Акимову после титула MVP чемпионата Франции в итальянский топ-клуб «Новара», а Викторию Руссу – во французский «Волеро» вместо как раз Акимовой. Ведёт она также Анну Лазареву и Ирину Королёву, которые планируют продолжить карьеру в Китае.

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«Софья великолепно показала себя в итальянском чемпионате. Да, команда не заняла высоких мест, но Софья стала одним из самых ярких игроков итальянской лиги. Кузнецова едет в яркий и колоритный чемпионат Бразилии и присоединится к топовому клубу «Прая» на очень хороших условиях. Рады за неё, это отличный шаг в её карьере!» – сказала Федоровцева «Матч ТВ».

Софья перешла в команду чемпионов этого сезона. Также за пять последних лет они трижды становились и серебряными призёрами Бразилии. Так что россиянка едет в большой клуб и серьёзную лигу, о которой знает немало ещё со времён выступления за сборную

Софья Кузнецова в Италии

Софья Кузнецова в Италии

Фото: ВК «Кунео»

«Там — трибуны битком. Мне показалось, что в матчах сборных игра идёт быстрее. Заметила это по всем соперникам. В Суперлиге играют помедленнее. Особенно это ощутимо на фоне Бразилии. У них быстро выполняется всё — перемещения, передачи, удары. Всё чётко и на скорости».

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