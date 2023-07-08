Волейбольная Лига наций, мужчины: результаты игрового дня

7 и 8 июля состоялись матчи третьей недели в рамках предварительного этапа мужской волейбольной Лиги наций.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами всех матчей игрового дня.

Волейбол. Лига наций. Мужчины. Результаты игрового дня

Словения — Италия — 0:3 (13:25; 22:25; 17:25).

Япония — Нидерланды — 3:1 (25:19; 26:24; 23:25; 25:17).

Сербия — Франция — 1:3 (25:20; 23:25; 20:25; 26:28).

Куба — Германия — 0:3 (23:25; 23:25; 22:25).

Бразилия — Китай — 3:0 (25:19; 25:17; 25:17).

США — Аргентина — 2:3 (18:25; 25:23; 25:23; 41:43; 12:15)

Япония располагается на первом месте турнирной таблицы, второе место занимает США, а замыкает тройку лидеров сборная Бразилии. На последнем месте идёт Китай (6 очков), столько же у Кубы и Канады. Дальше пройдут восемь из 16 команд.