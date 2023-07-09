Волейбольная Лига наций, мужчины: результаты игрового дня

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8 и 9 июля состоялись матчи третьей недели в рамках предварительного этапа мужской волейбольной Лиги наций.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами всех матчей игрового дня.

Волейбол. Лига наций. Мужчины. Результаты игрового дня

Польша — Канада — 3:0 (25:21, 25:23, 27:25).

Япония — Италия — 1:3 (27:29, 26:28, 25:23, 20:25).

Болгария — Сербия — 0:3 (19:25, 22:25, 22:25).

Аргентина — Иран — 3:2 (25:19, 28:30, 27:29, 25:20, 15:11).

Китай — Канада — 1:3 (25:23, 21:25, 17:25, 18:25).

США — Франция — 3:0 (25:23, 27:25, 27:25).

Благодаря победе над Францией США вышли на чистое первое место в таблице. Второе место занимает Япония, третье — Аргентина. Пять других квалификационных мест занимают Польша, Италия, Бразилия, Словения и Сербия.