Стал известен состав женской волейбольной сборной России на сбор в Новгорске
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Стал известен состав женской волейбольной сборной России на летний тренировочный сбор. Он продлится с 16 июля по 11 августа в Новогорске. Об этом сообщила пресс-служба национальной команды.
Состав женской сборной России по волейболу:
Доигровщики: Екатерина Пипунырова, Арина Федоровцева, Алина Попова, Светлана Гатина, Ирина Капустина, Полина Ковалёва, Татьяна Кадочкина.
Связующие: Полина Матвеева, Елизавета Синицына, Мария Смеленко.
Диагональные: Вита Акимова, Валерия Козлова, Елизавета Лукьянова.
Блокирующие: Ангелина Лазаренко, Елизавета Кочурина, Наталья Суворова, Виктория Пушина, Елизавета Фитисова.
Либеро: Мария Бибина, Светлана Масалёва.
Женскую сборную России возглавляет сербский специалист Зоран Терзич.
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