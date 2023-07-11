Стал известен состав женской волейбольной сборной России на сбор в Новгорске

Стал известен состав женской волейбольной сборной России на летний тренировочный сбор. Он продлится с 16 июля по 11 августа в Новогорске. Об этом сообщила пресс-служба национальной команды.

Состав женской сборной России по волейболу:

Доигровщики: Екатерина Пипунырова, Арина Федоровцева, Алина Попова, Светлана Гатина, Ирина Капустина, Полина Ковалёва, Татьяна Кадочкина.

Связующие: Полина Матвеева, Елизавета Синицына, Мария Смеленко.

Диагональные: Вита Акимова, Валерия Козлова, Елизавета Лукьянова.

Блокирующие: Ангелина Лазаренко, Елизавета Кочурина, Наталья Суворова, Виктория Пушина, Елизавета Фитисова.

Либеро: Мария Бибина, Светлана Масалёва.

Женскую сборную России возглавляет сербский специалист Зоран Терзич.