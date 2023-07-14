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Определились полуфинальные пары женской волейбольной Лиги наций

Определились полуфинальные пары женской волейбольной Лиги наций
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В Арлингтоне (США) завершились все четвертьфинальные матчи женской волейбольной Лиги наций и определились полуфинальные пары. За выход в финал соревнований сборная Турции сыграет с командой США, вторую полуфинальную пару составили команды Китая и Польши.

Волейбол. Лига наций. Арлингтон, США
Женщины. 1/4 финала

Турция – Италия – 3:0 (25:20, 25:15, 25:18).
Бразилия – Китай – 1:3 (21:25, 20:25, 25:20, 23:25).
Польша – Германия – 3:1 (25:12, 21:25, 25:21, 26:24).
США – Япония – 3:1 (25:23, 25:21, 18:25, 25:18).

Полуфинальные пары

Польша – Китай
США – Турция

Полуфинальные матчи пройдут в Арлингтоне (США) в ночь с 15 на 16 июля по московскому времени. А в ночь на 17 июля состоятся матч за третье место и решающая игра Лиги наций, в которой определятся чемпионки турнира.

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