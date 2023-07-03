Экс-волейболистка Суперлиги или бомбардир Польши. Выбираем лучшего игрока Лиги наций

Восемь сборных оказались в финальной стадии Лиги наций, которая пройдёт в американском Арлингтоне с 12 по 16 июля. Пары в 1/4 распределились следующим образом:
Польша (1) — Германия (8);
США (2) — Япония (7);
Турция (3) — Италия (6);
Китай (4) — Бразилия (5).
«Чемпионат» предлагает выбрать сильнейшую волейболистку предварительного этапа мирового розыгрыша: здесь и диагональные, и блокирующие и связующие. Внизу 10 главных претенденток. Голосуйте!
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Андреа Дрюс, США
29-летняя нападающая играла за сборную только на первой и третьей неделях. Но успела отметиться 92 очками, из которых 84 были в атаке. И это в пяти матчах, в которых она выходила на площадку. И она лучшая в атаке в сборной. Удивительно, насколько у второй команды турнира глубокая скамейка, если лучший её снайпер даже не в топ-20 лиги.
Магдалена Стысяк, Польша
22-летняя диагональная стала самым забивным игроком предварительного этапа: она оформила 242 очка, из них 32 на блоке и 4 – на подаче. Она выходила во всех 12 матчах, а рекордные цифры настреляла в принципиальной битве с США – 28 баллов – и в матче с Доминиканской Республикой.
Гайла Гонсалес, Доминиканская Республика
Бывший игрок «Динамо-Ак Барс» вылетела с мирового турнира, но запомнилась шикарными цифрами – стала третьей по результативности в лиге: 197 очков – в атаке, 28 – на блоке и 14 – на подаче. 26-летняя диагональная наколотила целых 35 мячей в матче с Китаем и почти всегда держала планку 17+ за игру.
Пия Кёстнер, Германия
25-летняя связующая также отработала по максимуму. Помимо прямых дел, чехлила на блоке – 6 раз, в атаке принесла 4 очка и на подаче — ещё 13.
Ли Инъин, Китай
Лучшая атакующая этой Лиги наций принесла сборной 214 очков (50% эффективности), а ещё по 13 мячей на блоке и подаче. А в финальном матче предварительной стадии благодаря 28 очкам 23-летней нападающей Китай забрал сложнейший пятисетовик у США – 3:2. Лишив их, кстати, итогового лидерства в таблице.
Ханна Ортман, Германия
24-летняя немка в десятке самых результативных игроков по итогам трёх недель в Лиге наций: 202 очка. Две недели она шла и в лучших подающих, но с 15 эйсами опустилась на четвёртую строчку. Рекордные для себя 24 очка (5 из которых – эйсы) она набрала в первом же матче с Нидерландами, ещё трижды заколотила по 23 мяча.
Мелисса Тереза Варгас, Турция
23-летняя диагональная оформила 162 очка: из них 139 в нападении, 9 – на блоке и 14 – на подаче. Выходила она не всегда: в 8 из 12 матчей – как только приехала на вторую неделю. Рекордные 29 мячей она принесла в битве с доминиканками, 25 – с американками.
Агнешка Корнелюк, Польша
28-летняя полька поставила больше всех блоков в этом розыгрыше – 48 при 170 попытках. Ещё принесла команде 89 очков в атаке и 10 – на подаче.
Сильвия Нвакалор, Италия
Четвёртая по результативности в нападении – 202 очка (45,7% эффективности). Из них на счету 23-летней Сильвии 31 балл на блоке. Лучшая в нападении сборной Италии в отсутствие Паолы Эгону и Элен Пьетрини – в 7 из 12 матчей она набирала 20+ очков.
Алекса Ли Грей, Канада
28-летняя диагональная провела на площадке все 12 матчей и заколотила 231 очко – она вторая в нападении в этой Лиге наций. Только в матче с Польшей Алекса принесла команде 37 очков, 36 из которых – в атаке и лишь одно – на блоке.
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