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Рейтинг «Чемпионата»: выбираем лучшего игрока предварительного этапа женской Лиги наций — 2023

Экс-волейболистка Суперлиги или бомбардир Польши. Выбираем лучшего игрока Лиги наций
София Колодкина
Рейтинг лучших в Лиге наций
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Эти девушки помогли своим сборным оказаться в четвертьфинале мирового розыгрыша.

Восемь сборных оказались в финальной стадии Лиги наций, которая пройдёт в американском Арлингтоне с 12 по 16 июля. Пары в 1/4 распределились следующим образом:

Польша (1) — Германия (8);
США (2) — Япония (7);
Турция (3) — Италия (6);
Китай (4) — Бразилия (5).

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«Чемпионат» предлагает выбрать сильнейшую волейболистку предварительного этапа мирового розыгрыша: здесь и диагональные, и блокирующие и связующие. Внизу 10 главных претенденток. Голосуйте!

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Рейтинг: лучший игрок женской Лиги наций
Андреа Дрюс, США
Фото: volleyballworld.com
1 место

Андреа Дрюс, США

29-летняя нападающая играла за сборную только на первой и третьей неделях. Но успела отметиться 92 очками, из которых 84 были в атаке. И это в пяти матчах, в которых она выходила на площадку. И она лучшая в атаке в сборной. Удивительно, насколько у второй команды турнира глубокая скамейка, если лучший её снайпер даже не в топ-20 лиги.

Магдалена Стысяк, Польша
Фото: volleyballworld.com
2 место

Магдалена Стысяк, Польша

22-летняя диагональная стала самым забивным игроком предварительного этапа: она оформила 242 очка, из них 32 на блоке и 4 – на подаче. Она выходила во всех 12 матчах, а рекордные цифры настреляла в принципиальной битве с США – 28 баллов – и в матче с Доминиканской Республикой.

Гайла Гонсалес, Доминиканская Республика
Фото: volleyballworld.com
3 место

Гайла Гонсалес, Доминиканская Республика

Бывший игрок «Динамо-Ак Барс» вылетела с мирового турнира, но запомнилась шикарными цифрами – стала третьей по результативности в лиге: 197 очков – в атаке, 28 – на блоке и 14 – на подаче. 26-летняя диагональная наколотила целых 35 мячей в матче с Китаем и почти всегда держала планку 17+ за игру.

Пия Кёстнер, Германия
Фото: volleyballworld.com
4 место

Пия Кёстнер, Германия

25-летняя связующая также отработала по максимуму. Помимо прямых дел, чехлила на блоке – 6 раз, в атаке принесла 4 очка и на подаче — ещё 13.

Ли Инъин, Китай
Фото: volleyballworld.com
5 место

Ли Инъин, Китай

Лучшая атакующая этой Лиги наций принесла сборной 214 очков (50% эффективности), а ещё по 13 мячей на блоке и подаче. А в финальном матче предварительной стадии благодаря 28 очкам 23-летней нападающей Китай забрал сложнейший пятисетовик у США – 3:2. Лишив их, кстати, итогового лидерства в таблице.

Ханна Ортман, Германия
Фото: volleyballworld.com
6 место

Ханна Ортман, Германия

24-летняя немка в десятке самых результативных игроков по итогам трёх недель в Лиге наций: 202 очка. Две недели она шла и в лучших подающих, но с 15 эйсами опустилась на четвёртую строчку. Рекордные для себя 24 очка (5 из которых – эйсы) она набрала в первом же матче с Нидерландами, ещё трижды заколотила по 23 мяча.

Мелисса Тереза Варгас, Турция
Фото: volleyballworld.com
7 место

Мелисса Тереза Варгас, Турция

23-летняя диагональная оформила 162 очка: из них 139 в нападении, 9 – на блоке и 14 – на подаче. Выходила она не всегда: в 8 из 12 матчей – как только приехала на вторую неделю. Рекордные 29 мячей она принесла в битве с доминиканками, 25 – с американками.

Агнешка Корнелюк, Польша
Фото: volleyballworld.com
8 место

Агнешка Корнелюк, Польша

28-летняя полька поставила больше всех блоков в этом розыгрыше – 48 при 170 попытках. Ещё принесла команде 89 очков в атаке и 10 – на подаче.

Сильвия Нвакалор, Италия
Фото: volleyballworld.com
9 место

Сильвия Нвакалор, Италия

Четвёртая по результативности в нападении – 202 очка (45,7% эффективности). Из них на счету 23-летней Сильвии 31 балл на блоке. Лучшая в нападении сборной Италии в отсутствие Паолы Эгону и Элен Пьетрини – в 7 из 12 матчей она набирала 20+ очков.

Алекса Ли Грей, Канада
Фото: volleyballworld.com
10 место

Алекса Ли Грей, Канада

28-летняя диагональная провела на площадке все 12 матчей и заколотила 231 очко – она вторая в нападении в этой Лиге наций. Только в матче с Польшей Алекса принесла команде 37 очков, 36 из которых – в атаке и лишь одно – на блоке.

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