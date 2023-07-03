Экс-волейболистка Суперлиги или бомбардир Польши. Выбираем лучшего игрока Лиги наций

Восемь сборных оказались в финальной стадии Лиги наций, которая пройдёт в американском Арлингтоне с 12 по 16 июля. Пары в 1/4 распределились следующим образом:

Польша (1) — Германия (8);

США (2) — Япония (7);

Турция (3) — Италия (6);

Китай (4) — Бразилия (5).

«Чемпионат» предлагает выбрать сильнейшую волейболистку предварительного этапа мирового розыгрыша: здесь и диагональные, и блокирующие и связующие. Внизу 10 главных претенденток. Голосуйте!

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