Олимпийский чемпион по волейболу Ильиных заявил, что не признавался в употреблении допинга

Олимпийский чемпион Игр в Лондоне по волейболу Дмитрий Ильиных, ранее дисквалифицированный за нарушение антидопинговых правил, заявил, что никогда не признавался в употреблении допинга.

«Я не признавался в употреблении допинга. Я признал факт обнаружения в пробе запрещённого препарата», — приводит слова Ильиных ТАСС.

Напомним, о дисквалификации волейболиста стало известно в феврале текущего года. Ильиных был отстранён на два года из-за пробы, взятой в 2013 году. Позже срок дисквалификации спортсмена был сокращён до 15 месяцев. Срок отстранения Ильиных истечёт 25 ноября 2023 года.

Ильиных, которому сейчас 36 лет, завершил профессиональную карьеру осенью 2021 года. После этого он занимал пост спортивного директора мужского волейбольного клуба «Белогорье».