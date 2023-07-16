Турция одолела США и вышла в финал женской Лиги наций

В Арлингтоне (США) на стадионе «Колледж Парк Центр» прошёл второй полуфинальный матч женской Лиги наций. Сборная Турции обыграла США со счётом 3:1 (25:21, 25:14, 24:26, 27:25 ).

По итогам матча Турция сыграет в финале турнира против сборной Китая, которая одолела сборную Польши со счётом 3-0. Матч состоится 17 июля, начало встречи в 01:30 по мск.

Сборной США предстоит матч за третье место против Польши. Эта игра состоится 16 июля в 22:00.

В прошлом году победителем женской Лиги наций была Италия, второе место заняла Бразилия, третье – Сербия. Турция осталась четвёртой. В 2018, 2019 и 2021 годах женскую Лигу наций выигрывала команда США.

С 19 по 23 июля в Гданьске (Польша) пройдёт финальный турнир мужской Лиги наций.