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«Фенербахче» предложит звёздной россиянке Федоровцевой новый контракт

«Фенербахче» предложит звёздной россиянке Федоровцевой новый контракт
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«Фенербахче» намерен продлить контракт с российской волейболисткой Ариной Федоровцевой, сообщает Fotomac.

По информации источника, переговоры руководства турецкого клуба с 19-летней спортсменкой начнутся в ближайшее время. Ранее Федоровцева заявила, что готова рассмотреть все предложения.

Напомним, Федоровцева выступает за «Фенербахче» с 2021 года. В составе клуба российская волейболистка стала чемпионкой Турции в сезоне-2022/2023 и была признана лучшим игроком чемпионата страны. Также Федоровцева стала лучшим игроком женского клубного чемпионата мира. Ранее спортсменка выступала в составе казанского «Динамо».

В июне текущего года «Фенербахче» объявил о заключении контракта с блокирующей сборной России Ириной Фетисовой.

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