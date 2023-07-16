Волейболисты сборной Украины требуют увеличения зарплат и угрожают бойкотом матчей

Волейболисты сборной Украины отказываются играть за национальную команду и требуют повышения зарплат, сообщает журналист Андрей Сенькив на своей странице в соцсетях.
Ранее капитан сборной Украины по волейболу Олег Плотницкий в соцсетях сообщил, что игроки могут бойкотировать матчи национальной команды. Причиной протеста, по словам Плотницкого, являются разногласия между командой и руководством Федерации волейбола Украины (ФВУ) в принципиальных моментах.
«Волейболисты отказываются играть за национальную команду в преддверии турнира претендентов на выход в Лигу наций, а также на Евро. Игроки хотят получать больше денег, потому что находятся в расположении сборной по несколько месяцев. К тому же, за выход в финал Золотой Евролиги им полагается премия от Европейской конфедерации волейбола, которая ещё банально не дошла. И это тоже проблема», — написал журналист.
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