Сборная Турции обыграла Китай в финале женской Лиги наций по волейболу

Завершился финальный матч женской волейбольной Лиги наций, в котором национальная команда Китая встречалась с Турцией. Встреча прошла в Арлингтоне (США) и завершилась победой Турции со счётом 3:1 (25:22, 22:25, 25:19, 25:16).

Напомним, бронзовым призёром Лиги наций стала национальная команда Польши, которая в матче за третье место обыграла сборную США со счётом 3:2 (25:15, 16:25, 25:19, 18:25, 17:15).

В 2022 году победителем женской Лиги наций была сборная Италия, второе место заняла команда Бразилии. Бронзовые медали достались сборной Сербии. Сборная Турция осталась четвёртой. В 2018, 2019 и 2021 годах женскую Лигу наций выигрывала команда США.

С 19 по 23 июля в Гданьске (Польша) пройдёт финальный турнир мужской Лиги наций.