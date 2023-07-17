Президент Польской федерации волейбола раскритиковал организаторов Лиги наций

Президент Польской федерации волейбола Себастиан Свидерски раскритиковал организаторов Лиги наций за то, что они не организовали вручение медалей на общем подиуме. Команды Турции и Китая были награждены после финала, а польские волейболистки – по окончании матча за третье место.
«Международная федерация волейбола, организовавшая Лигу наций, показала, как испортить волейбольный праздник и омрачить самые важные моменты в карьере многих игроков. Каждая медаль — это огромное достижение для команд, которые их завоёвывают. Их нужно хвалить и соответствующим образом показывать. Теперь же воспоминания, которые должны были остаться на всю жизнь, разрушены», — приводит слова Свидерского Przeglad Sportowy.
Сборная Польши впервые стала бронзовым призёром Лиги наций. Ранее лучшим достижением польских волейболисток на турнире, включая предшествующий ему Мировой Гран-при, было пятое место в 2019 году.
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